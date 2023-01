Al Pala Del Mauro il derby Virtus Pozzuoli-Avellino

89 Visite

E’ derby al Pala Del Mauro nella seconda giornata di ritorno del girone D della serie B per la Virtus Bava Pozzuoli contro la Del.Fes Avellino. “Ci attende una gara insidiosa contro una buonissima formazione – ha dichiarato Fulvio Palumbo, direttore dell’area tecnica del club puteolano -. Mi aspetto una prova d’orgoglio della squadra dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro Taranto. La società ripone grande fiducia in questo gruppo, ora però è venuto il momento d’invertire il trend negativo che ci trasciniamo dall’inizio del campionato. Ripeto mi aspetto una prova di carattere e determinazione dove essendo un derby bisognerà stare molto attenti e concentrati per tutti e quaranta i minuti“. Gli irpini sono reduci dalla sconfitta in casa di Corato e nell’ultima gara interna vinsero per 80-43 contro Bisceglie. Il tecnico puteolano Alessandro Tagliaferri ha lavorato, coadiuvato dall’assistente Alessandro Pepe, per tutto la settimana analizzando prima gli errori commessi nel match di domenica scorsa del Pala Trincone e successivamente preparando al meglio la sfida di questa domenica.

La gara Del.Fes Avellino-Virtus Bava Pozzuoli in programma questa domenica (ore 18) e valevole per la seconda giornata di ritorno del girone D di serie B sarà diretta dai signori Andrea Parisi di Catania e Giovanni De Giorgio di Giarre.

