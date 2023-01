Quarto: l’assurda fine di Alessandro, sbalzato per diversi metri dall’auto in corsa

129 Visite

Una tragedia immane. Ancora sangue sulle strade di Napoli e della provincia. La vittima si chiamava Alessandro Sulmonte e aveva 48 anni, sposato e padre di due bambini. Alessandro, che viveva nei pressi di via Dante Alighieri, è stato falciato da una Renault guidata da un 52 enne, in seguito denunciato dai militari dell’Arma per omicidio stradale. E’ da escludere che la vittima stesse attraversando le strisce pedonali. Molto più probabile, invece, che il 48enne sia stato investito una quindici-venti di metri prima della segnaletica orizzontale. Il suo corpo, sbalzato per qualche metro. è rimasto a terra per diversi minuti. Era riverso in una pozza di sangue, a pochi metri dalla sua abitazione. Esami tossicologici disposti sul guidatore, mentre l’esame autoptico sulla vittima si terrà la prossima settimana.













