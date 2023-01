Casavatore. Incarico a direttore del consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore. Il giudice: “Nomina se effettuata sarebbe stata affetta da nullità insanabili”

86 Visite

Incarico a direttore del consorzio cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casoria e Casavatore: Rigettato il ricorso di Antonio Pugliese. Il giudice: “Nomina se effettuata sarebbe stata affetta da nullità insanabili”. Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro Federica Acquaviva Coppola, ha pronunciato sentenza di rigetto contro Antonio Pugliese. Una brutta batosta giudiziaria dopo il ricorso presentato a seguito dell’avvenuta revoca del decreto emesso dell’ex primo cittadino Vito Marino e cassato successivamente dal neo sindaco di Casavatore, Luigi Maglione. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa discussa nell’udienza del 16 gennaio scorso tra Antonio Pugliese, rappresentato e difeso dall’Avv. Severino Nappi, contro il Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Casoria, Arzano e Casavatore, difeso dall’Avvocato Vincenzo Orefice, il Giudice ha bocciato sonoramente il ricorso. Una vittoria del consorzio cimiteriale, dell’intero consiglio di amministrazione e del Presidente Giuseppe Salzano che aveva relazionato, assumendosi piena responsabilità, dell’assenza di requisiti di Pugliese necessari per accedere alla selezione pubblica di nomina. Nella fase di merito, il ricorso è stato ritenuto infondato in quanto all’esito delle verifiche espletate, si evidenziava che: “La documentazione prodotta in ordine al requisito della comprovata esperienza professionale almeno triennale svolta nelle funzioni direttive o dirigenziali, con gestione diretta di risorse umani, strumentali e finanziarie, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private non era idonea a provare la sussistenza dello stesso requisito”.

“In altri termini – scrive il giudice – difettando, in capo al ricorrente, i requisiti richiesti dall’Avviso di pubblica selezione per cui è causa, il contratto di lavoro, ove stipulato, sarebbe stato affetto da nullità insanabile e, pertanto, correttamente, il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Arzano, Casavatore e Casoria, non ha proceduto alla stipulazione dello stesso”.

Domenico Acunzi













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS