Abusi edilizi, a Napoli e in provincia boom di costruzioni illegali. L’attività abusiva è ripresa ovunque, forze dell’ordine troppo soft

Secondo i dati resi noti da Il Mattino, a Napoli e provincia è boom di costruzioni abusive. E’ in atto lo scempio del territorio: nel solo 2022 sono state effettuate 90 demolizioni, da Agnano ai Camaldoli fino a Pianura. Ampie quadrature a più livelli corredate di giardini e tavernette sorgono dalla notte al giorno in aree vincolate. E’ incessante il lavoro della Procura generale che mette in campo azioni di contrasto procedendo con gli abbattimenti. Si imperversa nell’illegalità pensando di potere sovvertire l’ordine delle cose. Dalle foto pubblicate da Il Mattino, gli abusivi sono molto esigenti e costruiscono imponenti residenze, siamo passati dagli abusi di necessità a ville di necessità.













