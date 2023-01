Qualiano. Area confiscata alla camorra, Di Fenza: “Stato più forte sempre”

Questa mattina è stata inaugurata la piazza in via Rossini – sorta su un terreno confiscato alla criminalità organizzata – a Qualiano alla presenza di tantissime autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali e regionali quali il vice Prefetto di Napoli, la dott.ssa Maria Di Mauro, procuratore aggiunto a Napoli nord, il generale Luigi Cortellessa, i vertici dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato e il comandante Biagio Chiariello.

“Lo Stato a Qualiano ha nuovamente dimostrato di essere più forte della criminalità perché in grado di sottrarre un bene alla Camorra e restituirlo ai cittadini per bene.” – scrive in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“Alla camorra va tolto tutto – possedimenti di ogni singolo camorrista vanno confiscati per essere messi a disposizione della comunità e fare del bene, proprio come nel caso della Piazza in Via Rossini in cui sono sorti un campo da mini basket, spazi verdi e diversi parcheggi.”

Mai piu beni confiscati e poi abbandonati, rivalutarli è dovere degli amministratori ed è fondamentale per il rilancio sociale di ogni paese.” Queste le parole di Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico in Campania, che stamattina ha partecipato alla cerimonia inaugurale della piazza, su invito del Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis.