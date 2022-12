Punti di vista. Informazione “differenziata” e contraddizioni, l’analisi

Continua l’autonomia differenziata dell’informazione tendente a proteggere il nord a discapito de sud. Da anni assistiamo a notizie in pagina su sull’inquinamento della terra dei fuochi e mai una parola sull’inquinamento di tante terre del nord che non sono avulse da atti criminali nei confronti dell’ambiente. Adesso é la volta di Ischia che, dopo l’alluvione viene descritta come l’isola dell’abusivismo, la terra senza regole, con il risultato che a Natale la maggior parte delle strutture ricettive saranno chiuse. Tante sono state le disdette per paura di trascorrere vacanze in un territorio a rischio incolumità personale, eppure alluvioni ci sono state anche su territori del nord con morte e distruzione ma passato il momento critico non si è accanito sull’ evento. É come se dicessimo erroneamente che Marano é terra di camorra, quando la realtà ci racconta che Marano é vittima di una sciagurata piccola frange di camorristi senza scrupoli che va combattuta senza ma e senza sé. L’ informazione che risponde ai poteri forti con questo modus operandi a centrato l’obiettivo creando un velo di discriminazione tra nord e sud. Il compito dell’informazione dev’essere quello della denuncia delle illegalità ambientali senza fare sconti a nessuno ma rimanendo sempre nell’alveo della cronaca oggettiva e non di parte , altrimenti vince l’autonomia differenziata dell’informazione.

Michele Izzo.