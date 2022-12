Marano, ancora un furto (100 mila euro) allo stadio nonostante il sequestro. Malviventi portano via attrezzature e si firmano

786 Visite

Ancora furti nello stadio comunale nonostante il sequestro degli spazi avvenuto ormai più di due mesi fa. I ladri questa volta hanno fatto irruzione da via Falcone: sono entrati in alcuni locali e sono riusciti a portar via alcune attrezzature di una compagine di atletica leggera e di un ex custode. Attrezzature molto costose. I vigili sono ora sul posto. Gli autori del furto si sono firmati come “Gang Marano”, così come si evince da una scritta apparsa in un locale. Danno per circa 100 mila euro.













