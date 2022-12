MUGNANO. L’Amministrazione comunale chiude il 2022: in Consiglio variazioni di bilancio per oltre dieci milioni di euro

31 Visite

L’Amministrazione Sarnataro chiude il 2022 con il botto: questa sera in Consiglio comunale variazioni di bilancio per oltre dieci milioni di euro. Si tratta, nello specifico, di finanziamenti sovracomunali del Pnrr, della Città Metropolitana e della Regione Campania che consentiranno la realizzazione e la riqualificazione di importanti opere pubbliche, l’efficientamento energetico, la pa digitale e tanto altro. “Un risultato eccellente quello di questa sera – sottolinea l’assessore al ramo Biagio Sequino – per il quale mi preme ringraziare gli uffici per il grande lavoro svolto. Abbiamo ottenuto dalla Regione ben 2 milioni e 420 mila euro, a cui si aggiungono i 320 mila euro del Pnrr, per l’efficientamento energetico di tutta l’illuminazione pubblica presente sul territorio. Con altri finanziamenti andremo invece a migliorare il verde pubblico, a implementare e adeguare la Pa digitale offrendo così maggiori servizi smart ai cittadini, infine a potenziare e migliorare il nostro teatro comunale. Andando ad approvare queste variazioni entro la fine dell’anno, riusciremo a far fronte agli aumenti legati al costo delle materie prime”. Tra i finanziamenti più consistenti che si incamereranno questa sera, i 5 milioni e 420 mila euro per la riqualificazione del Ritiro del Carmine e i 2 milioni e 944 mila euro per la realizzazione di due piani di asilo nido alla scuola Sequino. “Quello di questa sera è un Consiglio comunale storico per la nostra amministrazione – spiega il sindaco Luigi Sarnataro – Andiamo infatti a incassare più di 11 milioni di euro, una cifra enorme che ci consentirà di restituire alla città beni storici, come quello del Ritiro del Carmine, ed implementare e migliorare i servizi ai cittadini. Tanti progetti presentati, tanti finanziamenti ottenuti, frutto di un grande lavoro di squadra per il quale ringrazio l’intera amministrazione”.













