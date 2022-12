Forio: servizio di antisciacallaggio sull’isola. 53enne arrestato e fermato dai carabinieri

37 Visite

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri per prevenire e reprimere il fenomeno dello sciacallaggio.

A Forio i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto e fermato per ricettazione Angelo Calise* 53enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

A segnalare al 112 l’uomo all’interno di un cortile condominiale un passante. Sul posto interviene la pattuglia dei Carabinieri che ferma l’uomo trovato in possesso di 1 forcone, 2 rastrelli, 1 forbice da giardinaggio e 1 tanica in plastica.

Calise è stato sottoposto fermo per ricettazione perché gravemente indiziato di aver rubato altro materiale. A casa del 53enne, infatti, sono state rinvenute e sequestrate 8 pale da scavo e 1 carriola a mano. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per verificare se questi attrezzi siano stati rubati a qualche associazione di volontariato impegnate nei soccorsi dopo la frana di Casamicciola.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

*NATO A LACCO AMENO (NA) L’11 MAG 69













