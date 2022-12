La voce del cittadino. Napoli, Mostra Van Gogh. “Disagi tecnici, evento rinviato ma nessuno ci rimborsa”

Gentile direttore, mi è accaduta una cosa assurda. Qualche settimana fa ho acquistato 7 biglietti (per una somma di 98€) per la mostra immersiva di Van Gogh, tenuta presso la chiesa di San Potito a via Salvatore Tommasi da dicembre. Venerdì 9 dicembre, come da calendario della mostra, ci siamo recati sul posto, ma abbiamo trovato un cartello (quello della foto allegata) che annunciava che la mostra era sospesa per “disagi tecnici” e che sarebbe stato possibile contattare gli organizzatori per chiedere rimborso o cambio data. Ho così inviato diverse email, ma non ho ricevuto alcuna risposta.