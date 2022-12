Marano-Quarto, corsi sportivi gratuiti per giovani: le domande fino al 28 dicembre

59 Visite

Corsi sportivi gratuiti per ragazzi dai 6 ai 16 anni residenti nei comuni di Marano e Quarto. Il settore politiche sociali del Comune di Marano ha bandito l’avviso pubblico. Le domande, per le famiglie con reddito non superiore agli 8 mila euro. Le discipline sportive previste sono le seguenti: calcio, basket, nuoto, tennis e arti marziali. I selezionati potranno allenarsi con le società che avranno stipulato, sulla scorta di un precedente bando, apposita convenzione con il Comune di Marano. Sul sito istituzionale del Comune di Marano tutti i dettagli per la compilazione della domanda.













