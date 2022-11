Mondiali, impresa Arabia Saudita: battuta l’Argentina

76 Visite

Clamoroso in Qatar. L’Argentina di Leo Messi perde all’esordio del Mondiale contro l’Arabia Saudita e si complica già la strada verso la qualificazione agli ottavi. E pensare che dopo appena 10′ l’attaccante del Psg aveva portato in vantaggio la squadra di Scaloni con un calcio di rigore. Tutto inutile: in avvio di ripresa Al Shehri e Al Dawsari firmano due gol d’autore e ribaltano il risultato. Finisce 1-2.













