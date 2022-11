Marano, elezioni amministrative. Free: “Città al collasso, 5 Stelle sterile. Ecco le nostre proposte”

La nostra città è al collasso sotto tutti i punti di vista, non c’è più la garanzia dei servizi minimi nonché dei diritti civili e fondamentali come la tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Linee Bus soppresse, strade chiuse e/o impraticabili, sporcizia e topi ovunque con il rischio di generare emergenze sanitarie.

I reati sono in forte aumento, sia quelli contravvenzionali che delittuosi, le forze dell’ordine sono poche e con mezzi insufficienti.

La sanità pubblica è inesistente, ovunque aleggia il malaffare e nemmeno le istituzioni poste a controllo del comune sembrano in grado di porre un freno a tutto questo.

Gli ultimi due baluardi di legalità rimasti in città sono rappresentanti dall’Arma dei Carabinieri e dal Direttore della Testata giornalistica “TerraNostraNews”.

Le forze politiche sono completamente assenti, fatta eccezione per qualche rappresentante dell’estrema sinistra che però rende tutto evanescente nel tentativo di strumentalizzarlo per fini propagandistici ed elettorali.

Anche il M5S è divenuto sterile ed inesistente, lodevole l’iniziativa di ripulire una strada, almeno sul principio, ma politicamente è qualcosa di molto goffo e superato. Il tempo del 1 vale 1 è finito da anni così come il voler far credere che si è realmente interessati al territorio laddove invece i vari eletti di marano e dintorni, hanno dimostrato di pensare solo e soltanto ai propri affari.

Nel nostro collegio elettorale, sia alla camera che al senato, sono stati eletti tanti neo onorevoli eppure, dal giorno dell’elezione, non è stato fatto un solo atto in favore del nostro comune.

Suggerirei allora ai concittadini del M5S, tra una spazzata e l’altra, di prodigarsi a far intervenire i propri eletti “romani” presso i commissari affinché mettano immediatamente a lavorare i percettori del reddito di cittadinanza. A Bacoli è stato fatto e quindi anche a Marano può essere fatto…e qui più che li c’è molto bisogno di lavoratori socialmente utili. La pulizia di strade e marciapiedi, cura dei giardini, parchi ed aiuole non è più rimandabile. Per non parlare della forza lavoro specializzata che potrebbe effettuare altre tipologie di interventi quali pulizia delle caditoie etc coadiuvati ovviamente dalle ditte specializzate.

Anche gli altri concittadini rappresentanti delle forze di governo potrebbero e dovrebbero far intervenire i loro eletti affinché si facciano pressioni sui commissari e si raddrizzi un po’ la barra. Loro che sentono molto il tema dell’immigrazione e dei rave party, potrebbero iniziare a segnalare alle autorità tutti gli immigrati vittime del caporalato… Basta girare la città di mattina per vedere cosa accade sotto gli occhi di tutti… Oppure andare in giro di sera e segnalare tutte quelle attività “ricreative” sparano fuochi e musica a palla a qualsiasi ora del giorno e soprattutto della notte, ovviamente senza le autorizzazioni necessarie. Già che si trovano potrebbero intervenire anche sulla questione droghe visto che marano è diventata leader nel traffico di hashish.

Giustamente qualcuno dirà, ma voi di FreeMarano cosa fate? Al momento possiamo fare ben poco non avendo alcun eletto da nessuna parte, ma potremo fare molto se alle future amministrative riusciremo ad inserire nel nuovo consiglio qualche nostro rappresentante.

Il progetto e programma di FreeMarano è quello di replicare quanto di buono ha fatto e sta facendo il nostro “esempio da seguire” ovvero la giunta bacolese con a capo il Sindaco Josi della Ragione che ovviamente ci ha permesso di creare anche qui questa nuova realtà.

Il nostro è un gruppo giovane, ma fatto di tante professionalità. Tra noi vige il massimo rispetto e la massima stima, ma uno non vale l’altro. Ciascuno ha il proprio settore di competenza e non potrebbe essere diversamente.

Gli idealisti di sinistra li abbiamo visti tante volte a marano, le grandi coalizioni di centro destra anche…sempre e solo scioglimenti.

L’unica speranza era il m5s, ma dal 2013 ad oggi, in 10 anni, solo male figure e due mancate presentazioni. Sicuramente il primo responsabile è stato Andrea Caso, ma gli attivisti non sono esenti da colpe. Caso Nel 2013 impose la Candidatura a Sindaco di Rodolfo Visconti (bocciato da Roberto Fico). 5 anni più tardi invece, con un sindaco di tutto rispetto ed una lista pulita, ma di “ingestibili” onesti cittadini, decise di boicottare in prima persona la presentazione della stessa adducendo le responsabilità a Dario De Falco all’epoca factotum di Luigi Di Maio già Capo del M5S.

Alle prossime amministrative non ci sarà una sola forza politica capace di risollevare questo paese e noi stessi, consci di ciò, non abbiamo nemmeno ancora deciso se partecipare. Però noi abbiamo un’idea ed un programma. Il nostro sogno è avere come candidato a Sindaco il dott. Bocchetti, nessuno meglio di lui conosce la storia del nostro comune e quindi nessuno può aiutare, più di lui, i tecnici ad operare. L’alternativa è un suo alterego.

Ci auguriamo che nei prossimi giorni qualcosa accada e che questo nostro comunicato non resti lettera morta. Noi stiamo solo dando voce ai cittadini che sono esasperati dall’andazzo e se siamo stati duri con tanti è perché, a differenza loro, ce lo possiamo permettere non avendo mai promesso nulla a nessuno né deluso nessuno.

Ribadiamo i nostro auspici, ricreare a marano la Stessa situazione bacolese con l’unico fine di far tornare alla normalità la nostra cittadina che, ad oggi, non ha assolutamente nulla di normale.