Ucraina, Von der Leyen: “Attacchi russi ai civili sono crimini di guerra”. Il generale di Putin: “Non escludiamo nulla”

Ore 09:19 – Von der Leyen: «Proteggeremo europei dagli attacchi di Putin sull’energia»

«Questo è il momento di mantenere la rotta. Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario. E proteggeremo gli europei dall’altra guerra che Putin sta conducendo la sua guerra alla nostra energia. So che gli europei sono preoccupati. Preoccupati per l’inflazione, per le bollette energetiche, per l’inverno. La migliore risposta al ricatto del gas di Putin è l’unità e la solidarietà europea». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo.