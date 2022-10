Calenda, tetto del gas e bazooka da 40 miliardi

115 Visite

“Non sta arrivando il tetto al prezzo del gas europeo– ha spiegato Calenda in conferenza stampa a Montecitorio – e quindi dobbiamo operare in Italia. Bloccando il prezzo del gas con un intervento di finanza pubblica. “Il rischio che questa crisi diventi sociale – ha aggiunto – e più profonda è quasi una certezza. Non possiamo rimanere inerti fin quando in Europa non si trovi un accordo”.

Entrando nel merito della sua proposta, Calenda, assieme a Matteo Richetti e Luigi Marattin, ha spiegato che questa prevede un tetto al costo della bolletta elettrica, coperto dallo Stato, che sarebbe 150euro/Mwh, mentre per il gas sarebbe di 100 euro/Mwh.

Il tutto porterebbe a un calo delle bollette del 53 per cento per l’elettricità e del 42 per cento per il gas. Non si tratterà però di una manovra a debito, perché le coperture sarebbero garantite da alcuni meccanismi, tra cui la tassazione sugli extraprofitti tramite Ires temporanea.













