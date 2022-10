Marano “scassata”, le proposte di Azione

403 Visite

Marano è oramai SCASSATA.

Dovere della politica locale non è più interrogarsi sul da fare, ma lavorare con serietà e competenze

affinché si possa ridare DECORO e DIGNITÀ all’intera comunità locale.

Per fare ciò è d’9;obbligo per la politica maranese tracciare un sentiero nuovo, basato innanzitutto nel riportare fiducia e credibilità in città al fine di riavvicinare gli elettori al voto e senza più quel tentativo di

volere incollare le maggiori sigle possibili in un improponibile patchwork utile solo per provare a vincere le prossime amministrative risultando, poi, da un lato incapaci nel governare a causa di futili personalismi o peggio ancora dall’altro ritrovarsi sciolti per infiltrazioni malavitose a causa di soggetti bordeline che si è deciso di imbarcare nel proprio percorso elettorale.

È da tempo che, come gruppo di Azione locale, nel nostro continuo dibattito con cittadini ed amici stiamo spiegando che non c’è più tempo da perdere per le inutili chiacchiere e soprattutto non c’è spazio per quello stomachevole dibattito che una parte della rappresentanza politica locale sta portando avanti in

merito a spartizione di cariche e ruoli istituzionali su Marano.

C’è invece bisogno di costruire alleanze, dialoghi e relazioni con quella crescente parte di elettorato che, insoddisfatta, si rifugia sempre più nell’astensionismo e, per tanto, va proposto un modello di politica in discontinuità col passato avendo il coraggio anche di andare oltre i propri simboli di partito, ma soprattutto avere l’ambizione di aggregare quelle forze sane maranesi affinché si possa assieme dare rilancio al nostro

territorio. Per un progetto come il nostro, nato da una sempre più evidente insufficienza delle proposte politiche in campo per la città, è naturale affermare il principio della necessità di UN NUOVO INIZIO.

Ebbene, per usare una metafora il gruppo di Azione si propone ad essere LIEVITO piuttosto che COLLA. Aperti ed inclusivi, ma con la fermezza di cambiare approccio alle dinamiche politiche locali, perché altrimenti si ricomincia daccapo e non possiamo permettere che la Città incassi un’ennesima sconfitta.

LIEVITO, serve LIEVITO che faccia crescere quella passione civica forte, che incunei nelle coscienze una ossessione per l’interesse cittadino, per il bene comune che vada a scalzare quell’individualismo e quell’interesse di parte che hanno piegato in modo preoccupante Marano su se stessa.

C’è necessità di quell’idea di popolarismo che ruota attorno al concetto di persona, di cittadino, dove i diritti e doveri trovino la loro giusta collocazione e dimensione.

C’è necessità di un forte contrasto alle disuguaglianze, di un'adeguata assistenza a coloro che non si

sentono cittadini di serei B, ma che in questi anni sono stati trattati come cittadini di una categoria

inferiore. Come prima indicato, serve una strada nuova e non qualcosa che sia rappresentazione di questa desolazione locale. Da qui l’invito a tutte quelle donne ed uomini, a quelle personalità e professionisti che sentono forte la necessità di prestare una costante attenzione e cura alla nostra Marano.

Un invito aperto a tutti coloro che si sentono lontani da quelle culture estreme e populiste di sx e dx, che sono stanchi di quanto proposto nel passato, ma che soprattutto credono che Marano non sia solo malaffare e che possa essere invece città strategica nelle dinamiche economiche, sociali e culturali dell’intera area nord di Napoli.

Non si è costretti a scegliere il meno peggio, ma si può essere liberi protagonisti di una Marano Sul Serio.

Gruppo Marano di Napoli in Azione













