La Cazzimma. Rotonda Titanic, il camioncino dell’onorevole fermo in strada e il suo viso sornione

Caro direttore, al peggio non c’è mai fine. Come può vedere ad accoglierci, dopo una faticosa giornata di lavoro, in quel che rimane dell’ufficiosa rotonda Titanic, è il faccione compiacente e sornione del deputato nostrano che nostrano non è più!

Dopo il tanto amore sbandierato per i nostri territori ha poi deciso di candidarsi nelle più ridenti e ricche terre del nord. E a noi, il caro onorevole, membro della Commissione Antimafia, lascia un camioncino fermo in un’area dove non si può sostare e a limitare la visibilità. Mon dieu de la France….

Elisabetta (Marano)













