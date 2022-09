Marano, via Del Mare: marciapiedi impraticabili, ormai si rischia la vita

171 Visite

Gentile direttore, ormai in via Del Mare si rischia la vita. I marciapiedi sono invasi da rami ed erbacce, ma quando si deciderà il Comune ad intimare ai privati di rimuoverli? I pedoni sono costretti ad aggirare alcuni punti dei marciapiede, divenuti ormai impraticabili. Possibile che bisogna sollecitare sempre tutto in questa città. E i proprietari delle case non hanno un minimo di coscienza civica?

Anna (Marano)













