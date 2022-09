La voce del cittadino. Marano: “Marciapiede scuola Siani, noi genitori costretti a pulire e tagliare rami”

133 Visite

Gentile direttore, in via Arturo Labriola, adiacente alla scuola “SIANI”, dopo aver accompagnato mia figlia a scuola con l’aiuto di un’altra persona abbiamo tagliato e spazzato rami pieni di spine pericolosi e fastidiosi tanto da non poter usufruire del marciapiede e camminare in strada e sappiamo il via vai di auto che c’è. Non è possibile che bisogna interrompere il proprio lavoro per poter permettere a noi gente pagatori di tasse di dover camminare dignitosamente con o senza bimbi. Un comune allo sbaraglio, dove si paga tutto senza ricevere un servizio.

Lettera firmata













Commenti

