Droga sull’asse Marano-Torre Annunziata: le condanne in appello e gli sconti di pena

Traffici internazionale di droga sull’asse Torre Annunziata-Marano, tra affiliati o elementi ritenuti contigui ai clan Gionta e Nuvoletta. L’inchiesta era partita anni fa e per alcuni già si è arrivati alla definizione della pena definitiva. Per altri le condanne, non definitive ed esclusa l’aggravante mafiosa, sono state comminate nella giornata di ieri dalla Corte d’Appello: per i fratelli Castrese, Vincenzo e Daniele Nettuno, otto, sei e sette anni di reclusione. Per Giuseppe Giorgio (sei anni e 8 mesi), per Aniello Bianco e Pasquale Cesaro nessuno sconto di pena. Dimezzata la pena per Salvatore Cioffi. Per Aniello Giugliano due anni e 10 mesi, assolto Mario Verbo. Ora si attende il giudizio della Cassazione. Molti altri imputati, infine, hanno già scontato la pena.

Fonte Il Mattino













