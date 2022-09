Speranza a Marano, Esposito: “Da solo a contestarlo, il bluff di Potere al Popolo”

Peccato che lo striscione di Potere del popolo, contro il ministro Speranza, sia giunto non so in quale via, e in quale ora, ma certo non in presenza del ministro Speranza e di altri del PD, contestazioni di facciata in una città che mi ha lasciato solo lì in contestazione, io c’ero ed ero l’unico presente all’ingresso del raduno del PD, l ‘unico che ha espresso in corso della stessa manifestazione elettorale il suo disappunto e contrarietà a tal soggetto da me non considerabile e altresì denunciato presso le procure di competenza.

Presidente dello Sportello dei diritti del cittadino AVV. Beniamino Esposito