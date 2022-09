Barano d’Ischia: carabinieri intervengono per una lite e un 32enne viene arrestato

94 Visite

Sono le 23 a Barano d’Ischia e i Carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia intervengono a via Maronti. La segnalazione al 112 parlava di una lite in strada ma i militari si sono trovati difronte uno scenario diverso. A finire in manette Manuel Monaco*, 32enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – hanno appurato i militari – si è avvicinato a un 34enne che era in strada mentre parcheggiava il proprio scooter. I 2 non si conosco e il centauro, forse per uno sguardo di troppo, viene aggredito dal 32enne che armato di cacciavite lo colpisce alla spalla.

I Carabinieri con non poche difficoltà lo bloccano e lo mettono in auto ma lui – agitato probabilmente per l’astinenza da stupefacenti – non si arrende e infrange il vetro posteriore destro.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato, il 34enne è in attesa di giudizio. La vittima fortunatamente sta bene, non è ricorso alle cure mediche perché ferito solo superficialmente. Ad avere la peggio i Carabinieri che se la caveranno rispettivamente con 7 giorni di prognosi.

*nato a Lacco Ameno il 26.12.1989













