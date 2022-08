Campania, Forza Italia non ricandida alcuni big e loro lasciano il partito

127 Visite

Domenico De Siano, Carlo Sarro, Antonio Pentangelo e Marzia Ferraioli lasciano Forza Italia. Lo hanno annunciato in conferenza stampa a Napoli gli stessi quattro parlamentari uscenti, storici esponenti del partito di Silvio Berlusconi in Campania: De Siano è stato per anni coordinatore regionale (e ha celebrato il finto matrimonio di Berlusconi e della fidanzata Marta Fascina), Pentangelo ha guidato a lungo il partito nell’area metropolitana partenopea e Sarro in quella casertana. La ragione dell’addio, dicono, è nelle modalità con cui sono state formate le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, in particolare la mancanza di una rappresentanza territoriale adeguata, e l’assenza di spiegazioni al riguardo da parte del partito centrale. “Riteniamo che, di fronte a questo silenzio che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia”, ha spiegato Carlo Sarro. La mossa segue alla candidatura blindata in Campania di Fascina e al passaggio ad Azione della ministra per il Sud Mara Carfagna, il principale volto regionale del partito. Già nei giorni scorsi si era scatenata la protesta dei territori per le mancate ricandidature di alcuni volti storici, e il coordinamento nazionale di Forza Italia giovani aveva espresso “sincera delusione e profonda amarezza” per l’esclusione di “una rappresentanza, anche minima, delle nuove generazioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS