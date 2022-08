Elezioni, Nappi (Lega): i De Luca confondono autonomia con monarchia

69 Visite

“De Luca figlio parla di autonomia regionale ispirandosi al modello del padre che gestisce la Campania in proprio senza confrontarsi con nessuno. L’autonomia, per esempio sarebbe sbattere la porta in faccia alle famiglie che richiedevano il condono di necessità? Se è questa, anche no. Mi sa che gli ultimi ‘temi’ che ha visto De Luca jr sono stati quelli di italiano tra i banchi di scuola. Approfitti di questo mese di campagna elettorale per studiare, se vuole gli regaliamo una copia del programma della Lega”. Lo dichiara il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale per le elezioni Politiche della Regione Campania.













