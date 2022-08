Marano, cabine elettorali. Ultimo giallo: sarebbero sparite centinaia di mensole in ferro

82 Visite

La notizia circola da qualche ora e siamo in attesa di conferme ufficiali da parte del Comune. Conferme o smentite che, però, non arriveranno, ne siamo certi. Sarebbero sparite, o probabilmente sono state portate in qualche sito per lo smaltimento, più di 150 mensole che da anni vengono installate all’interno delle cabine elettorali, quelle utilizzate per il voto. Qualcuno ipotizza che siano state rimosse e portate via durante una delle ultime operazioni di pulizia di uno sgabuzzino comunale. Se ciò dovesse essere vero, il Comune dovrebbe fare un nuovo ordine e un impegno di spesa per almeno 3-4 mila euro. Dove saranno finite, visto che sono in ferro? Nell’isola ecologica e da lì presso i centri di smaltimento o altrove? Attendiamo di saperne di più. c













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS