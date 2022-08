Terzo Polo, Calenda candida gli uomini di Emiliano

86 Visite

Michele Emiliano in Puglia fa le liste per tutti. E così dopo aver nominato lui tutti i candidati nelle liste Pd, ora mette i suoi anche negli altri partiti.

Ma tutto ci si poteva aspettare tranne che proprio il governatore pm, simbolo della politica clientelare e populista contro cui Renzi e Calenda hanno fatto il loro cavallo di battaglia, facesse le liste anche per il terzo polo. E invece accade proprio in Puglia, luogo scelto da Matteo Renzi come prima tappa della campagna elettorale. Sarà a Melendugno per il primo comizio, approdo del tap, sede degli scontri di chi non voleva il gasdotto perché avrebbe rovinato il paesaggio e non si sa che altro. E invece ora arrivano 8 miliardi di metri cubi di gas ed è ancora bandiera blu. Sul palco a Melendugno con Renzi salirà Massimo Cassano, ex sottosegretario al lavoro di Forza Italia, poi messo da Michele Emiliano a dirigere i navigator regionali. E ora candidato secondo nel collegio di Bari nel terzo polo dietro Mara Carfagna. E ovviamente il primo sotto il palco a battergli le mani sarà proprio Emiliano.













