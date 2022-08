Caro energia, i panificatori campani lanciano l’allarme: “Rischiamo di chiudere”. Prezzi alti a settembre per i consumatori

69 Visite

L’Unipan (Unione Panificatori della Campania), guidata da Domenico Filosa, ha chiesto un contributo economico straordinario al governo che consenta ai panificatori di far fronte alle spese a cui andranno incontro in questi giorni, altrimenti molti saranno “Costretti a chiudere. La corsa incontrollata del prezzo del gas e della corrente elettrica ha fatto schizzare le bollette alle stelle, con aumenti che oscillano tra il 300 e il 500 per cento. Tali incrementi stanno ricadendo per forza di cose sui consumatori che vedranno un consistente aumento anche dei beni di prima necessità come il pane, che rischia di raggiungere quota 5 euro al chilo, o le passate di pomodoro, che presto potrebbero passare dagli attuali 70 centesimi a ben 1,30€, perché gli incrementi andranno a colpire tutta la filiera agro- alimentare, non solo i panificatori.













