Salman Rushdie accoltellato negli Stati Uniti, rischia di perdere un occhio

48 Visite

Salman Rushdie, il 75 enne scrittore iraniano, da 30 anni destinatario di una fatwa pronunciata dalle massime autorità religiose del suo paese, rischia di perdere un occhio. Ieri è stato accoltellato nello stato di New York, dove era in procinto di parlare a un convegno sul tema degli scrittori in esilio negli Stati Uniti. L’aggressore è stato arrestato. Rushdie è l’autore dei Versetti satanici, a suo tempo bandito nel suo paese di origine.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS