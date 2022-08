Trump indagato per spionaggio. L’ex presidente: “Nessun documento riservato”

49 Visite

Donald Trump è indagato per spionaggio per occultamento o distruzione di documenti ritenuti dagli inquirenti importanti classificati. E’ questa la ragione del blitz di due giorni fa dei federali nella sua tenuta in Florida. Trump ha dichiarato che si trattava di documenti declassificati. Nulla di riservato. L’ex presidente degli Usa ha inoltre aggiunto che si tratta di un’operazione finalizzata solo a distruggere la sua immagine in vista delle prossime presidenziali. “Non c’era bisogno del blitz, sono documenti che avrei dato senza alcun tentennamento”. Nell’abitazione di Trump sarebbero stati trovati anche documenti e carte top secret su Emanuel Macron.













