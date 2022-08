Elezioni 2022, Conte sfida Di Maio nel fortino di Pomigliano

36 Visite

Conte sfiderà Di Maio nella sua Pomigliano. E’ questa l’indiscrezione lanciata oggi dal Mattino di Napoli. L’avvocato del popolo contro il “traditore” del Movimento, l’ideatore di Impegno civico dato dai sondaggi a poco più dell’uno per cento. Pomigliano è un feudo di sinistra e M5S, che in Campania e soprattutto in provincia di Napoli tiene ancora bene, secondo i sondaggi intorno al 20 per cento. Percentuale alta rispetto al resto d’Italia, dove i grillini non supererebbero il 10 per cento. Il reddito di cittadinanza – secondo gli esperti – fa ancora la differenza dalle nostre parti.













