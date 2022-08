La Lega punta sulla riforma della legge per i Comuni in odor di mafia. “Allontanare solo i collusi”

445 Visite

La Lega vuole riformare la legge sugli scioglimenti dei comuni per mafia. Il Carroccio propone l’allontanamento del politico o funzionario colluso o vicino ad ambienti malavitosi, dando la possibilità alle commissioni prefettizie di poter assumere. In realtà il Viminale opta per lo scioglimento di un comune dopo aver appurato che un intero contesto amministrativo – o buona parte di esso – è direttamente o indirettamente condizionato da ambienti criminali.













