Quattro località campane tra le top 30 destinazioni di Ferragosto 2022 per gli italiani

La più amata dagli italiani per questo Ferragosto è l'Isola d'Elba, seguono Gallipoli e San Teodoro. Jesolo e Lignano Sabbiadoro a completare la top 5.

Tra le regioni italiane prevale la Sardegna con ben 5 località in classifica, segue la Campania con 4, mentre Toscana, Puglia e Sicilia piazzano 3 località ciascuna nella graduatoria.

Le quattro campane in graduatoria sono Ischia al 16mo posto, Camerota a chiudere la top 20, e poi Paestum e Palinuro rispettivamente in posizione 29 e 30.

25 località su 30 sono in Italia con solo 5 mete estere.

La più amata dagli italiani per questo Ferragosto è l’Isola d’Elba, seguono Gallipoli e

San Teodoro con Jesolo e Lignano Sabbiadoro a completare la top 5.

Tra di esse prevale la Sardegna con ben 5 località in classifica (San Teodoro terza,

Villasimius 13ma, Olbia 18ma con Costa Rei ed Alghero rispettivamente 21ma e 22ma),

segue la Campania con 4 località (Ischia 16ma, Camerota 20ma, con Paestum e Palinuro

rispettivamente 29ma e 30ma) mentre Toscana (Isola d’Elba, Follonica e Grosseto), Puglia

(Gallipoli, Otranto e Torre Lapillo, dunque tutte località del Salento) e Sicilia (San Vito Lo

Capo, Catania e Siracusa) piazzano 3 località ciascuna nella graduatoria. 2 destinazioni per

Veneto ed Emilia-Romagna, mentre una ciascuna per Friuli-Venezia Giulia, Lazio e

Calabria.

Croazia, Spagna e Grecia uniche alternative possibili alle spiagge italiane!

Rispetto al precedente Ferragosto, ricordiamo, in una fase pandemica differente e quindi

con un focus totale sulle destinazioni italiane, quest’anno entrano nella graduatoria anche

alcune località estere, 5 su 30 per l’esattezza: i vacanzieri diretti oltre i confini nazionali

optano principalmente per località non lontane dal nostro Paese ossia Spagna, Croazia e

Grecia. La località più gettonata oltre confine è l’isola di Krk o Veglia all’ottavo posto, unica

in top 10, cui seguono Maiorca 12ma, le Isole Canarie in posizione 17, la greca Corfù in

25ma posizione a tenere alta la bandiera della Grecia, chiude Menorca in 27ma posizione.

Cambio di posizioni rispetto al Ferragosto 2021: si torna ad ad andare

all’estero!

Se la numero 1 resta l’Isola d’Elba esattamente come l’anno scorso, recupera 8

posizioni Gallipoli che sale al secondo posto, mentre a chiudere il podio c’è San

Teodoro in salita di 4 posizioni. Jesolo scende di 2 posizioni e si stabilisce al quarto

posto, mentre Lignano Sabbiadoro fa un balzo in avanti di ben 9 posizioni e passa

dalla posizione 14 alla posizione 5. La cosa interessante è che, a dimostrazione del

fatto che siamo in una diversa fase della pandemia, le 5 località estere presenti in top

30, sono tutte nuove entrate rispetto a 12 mesi fa, tempo in cui le top 30 località

erano tutte rigorosamente italiane.

Ferragosto in compagnia!

Il dato chiaro in fatto del numero medio di persone per destinazione è che non si

parte per Ferragosto se non si è in gruppo: per tutte e 30 le destinazioni questo dato

è compreso tra le 4 e le 6 persone. Se la norma è 4 persone in media, per località

come Maiorca, Riccione, Torre Lapillo, Tropea, Gallipoli, Siracusa e San Vito Lo

Capo il numero di persone sale a 5. Catania e Corfù le uniche mete con 6 persone di

media per soggiorno.

Prezzi medi:

Le spagnole Menorca e Maiorca sono le più costose in fatto di case ed appartamenti

vacanza con rispettivamente 396 € e 316 € in media a notte, cui segue la località più

costosa italiana che, a sopresa, risulta essere Sperlonga con 305 €: non dimentichiamo

che sono stati considerati i prezzi solo delle 30 località più ricercate e che, dunque, non

si tratta di un dato assoluto. Compresi tra i 200 € e i 300 € invece troviamo molte località

gettonate: Villasimius, Riccione ed Ischia solo per citarne alcune. Nella forchetta tra i 130

€ e i 200 € medi a notte, invece, troviamo San Vito Lo Capo, la capolista Elba, Corfù e

Bibione. Sotto il muro dei 130 € e dunque le mete più economiche risultano invece

essere: Krk o Veglia con 126 € a notte e Catania con 121 € a notte in media.

La classifica completa di tutte e 30 le posizioni, con prezzi medi, numero medio di persone per

destinazione e cambiamento di posizioni rispetto all’anno scorso sono disponibili alla pagina:

https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

Metodologia:

Holidu ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani su holidu.it per soggiorni compresi tra

l’11 agosto 2022 e il 16 agosto 2022 e ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più

ricercate. Per ciascuna località sono indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato

l’alloggio, il prezzo medio di soggiorno a notte, ed è stato inoltre indicato il cambio di posizione rispetto

alla top 30 del 2021.

A proposito di Holidu

La missione di Holidu è di rendere finalmente facile ricercare e prenotare case vacanza. Il suo portale

di prenotazione di case e appartamenti vacanza permette ai viaggiatori di trovare velocemente

l'alloggio ideale al prezzo più basso. L'azienda aiuta anche i proprietari di case vacanza a moltiplicare

le loro prenotazioni con meno lavoro attraverso il suo software e la sua soluzione di servizio sotto il

marchio Bookiply. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno fondato Holidu nel 2014. La compagnia

in forte crescita ha sede a Monaco di Baviera e ha uffici locali nelle destinazioni di viaggio più

interessanti d'Europa. Per ulteriori informazioni, consultare www.holidu.it e www.bookiply.it.

