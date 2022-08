ELEZIONI, LEGA CAMPANIA: LANCIATA CAMPAGNA INNOVATIVA. NOI, DALLA PARTE DELLA GENTE! 

78 Visite

Svelata la parola chiave della campagna elettorale della Lega: “CREDO”. Erano giorno che in giro per l’Italia, tra vele e manifesti 6×3 era apparsa in tutta Italia la parola chiave individuata da Matteo Salvini per la campagna elettorale delle politiche 2022. Una scelta, spiegano i comunicatori della Lega, che pone al centro di ogni ragionamento un sentimento recondito in ogni individuo. La voglia di raggiungere ogni obiettivo con la forza della volontà è della fede: CREDO! Oggi è necessario infatti appellarsi alle più intime convinzioni per vincere sfide importanti. Il governo del paese, la leadership nella coalizione e portate avanti i propeo cavallo da battaglia: immigrazione e sicurezza, pace fiscale e flat tax, abolizione della legge Fornero e Quota 41.

Matteo Salvini, dai canali social della Lega chiama a raccolta i suoi follower per un altro annuncio. La campagna elettorale verso il 25 settembre è iniziata. #credo

Così in una l’ufficio Stampa della Lega in Campania.













