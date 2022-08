Pianura, discarica a cielo aperto all’esterno delle abitazioni. Cassonetti non bastano per le esigenze di tutte le strade.

85 Visite

“La situazione igienica sanitaria a Pianura preoccupa. Al civico 46, come segnalatoci da cittadini esasperati, si forma continuamente una discarica a cielo aperto, e con il caldo afoso di questi giorni è un grave rischio per la salute pubblica, oltre che uno scempio per il decoro urbano. Montagne di rifiuti sversate nei pochi cassonetti presenti che, come ci hanno raccontato i residenti, devono contente anche i sacchetti di altre strade residenziali del quartiere. In quelle arterie, infatti, i contenitori sarebbero stati rimossi senza alcun motivo, e mai più riposizionati. Come ci hanno spiegato i cittadini, vivrebbero lì due imprenditori considerati ‘influenti’. Abbiamo chiesto al Comune e all’Asia il perché di questa strana rimozione, considerando il degrado che causa, oltre ad un intervento tempestivo per ripulire l’area. Se vera la tesi dei residenti, ovvero che a causarne l’eliminazione sarebbero stati gli imprenditori, sarebbe gravissimo. Chiediamo che i cassonetti rimossi vengano di nuovo installati allo stesso posto”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, sollecitato dai residenti.













