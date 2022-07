Finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio, la Regione stronca il Comune di Marano: domanda presentata in ritardo e dichiarata inammissibile

290 Visite

Interventi per la messa in sicurezza del territorio e rigenerazione urbana, è stato dichiarata inammissibile la richiesta di finanziamento che il Comune di Marano aveva avanzato nei mesi scorsi alla Regione. Inammissibile perché la domanda è stata presentata fuori tempo massimo. La richiesta di finanziamento era di importo superiore agli 850 mila euro. L’avviso regionale era stato pubblicato verso la metà di giugno di un anno fa, pochi giorni prima che il Comune fosse sciolto per infiltrazioni della camorra. Marano è l’unico comune della provincia di Napoli a non essere ammesso.













