Marano, medici che cambiano distretto e cittadini preoccupati. La precisazione di un operatore del territorio

In relazione alla vicenda relativa al cambio del medico di base per gli assistiti che ieri ci hanno contattato, evidenziamo che nella giornata odierna il dottor Calvano ci ha comunicato che sarà operativo, presso il suo studio, fino al 20 agosto e che fino a quella data i suoi assistiti – anche mediante eventuali sostituiti già individuati – saranno regolarmente accolti e visitati. Il medico in questione si trasferirà poi presso il distretto di Caserta, sarà pertanto compito dell’Asl – dopo quella data – assegnare nuovi medici ai suoi attuali assistiti.

Sempre nella giornata odierna, il signor Federico, che ieri ci aveva inviato una missiva sul tema, ci fa sapere che l’Asl ha accettato la richiesta di cambio medico.













