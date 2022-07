Marano, spazzatrici fantasma. L’ex consigliera Giaccio: “Ma al Comune chi controlla la ditta?”

Bloccato il lavaggio delle spazzatrici e di tutti gli automezzi della Tekra. l’autolavaggio che la ditta utilizza per lavare gli automezzi, comprese le spazzatrici, MaviSud, è chiuso per lavori da più di una settimana e poiché le spazzatrici hanno bisogno ogni giorno di essere lavate, altrimenti le griglie rischiano di bloccarsi, allora hanno deciso di non utilizzarle! Quindi nella nostra città non viene svolto il servizio dello spazzamento meccanizzato ed inoltre i mezzi tutti sono sporchi luridi. Intanto al Comune nessuno sorveglia e prende qualche provvedimento nei confronti della Tekra.

La nota è a firma dell’ex consigliere comunale, avvocato Teresa Giaccio.