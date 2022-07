Crisi di governo, Pd e Renzi tentano di blindare Draghi. Lega, Salvini convoca lo stato maggiore

67 Visite

L’ex ministra Lucia Azzolina, intervistata da La Stampa: «Ho detto ai 5 Stelle di sentirsi liberi di fare quello che gli dice la coscienza. Ma chi vuole votare la fiducia lo ha già detto chiaramente, non ha bisogno dei miei messaggi o delle mie chiamate». Dal Movimento accusano i dimaiani di fare campagna acquisti. «Quando sono andata via io, nessuno mi ha contattata per dirmi di venire – replica Azzolina -. Nel partito di Conte dovrebbero chiedersi invece perché in 60 se ne siano già andati e perché altri vogliano fare lo stesso. Stiamo assistendo ad un teatrino che tiene in ostaggio il Paese».

Ore 10:24 – Premier spagnolo Sanchez: «L’Europa ha bisogno di leader come Draghi»

«L’Europa ha bisogno di leader come Draghi», scrive il Premier spagnolo, Pedro Sanchez, in un intervento pubblicato su Politico.eu in cui ricorda di avere «avuto il privilegio di essere con lui in numerose lunghe riunioni del Consiglio europeo. Ho anche avuto un incontro bilaterale fruttuoso con lui lo scorso giugno a Barcellona e, più di recente, abbiamo partecipato al vertice Nato di Madrid. Le sue riflessioni intelligenti, creative e costruttive contribuiscono sempre a portare risultati positivi in una atmosfera positiva di consenso, di cui c’è così tanto bisogno in questi tempi di crisi». In questo periodo «il ruolo dell’Italia, uno dei Paesi più grandi dell’Ue, è stato cruciale», aggiunge Sanchez, che ha incontrato il Premier italiano quando era Presidente della Banca centrale europea.