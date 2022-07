91 Visite

Siamo alle solite, nonostante gli annunci e i proclami dei commissari: manca nuovamente l’acqua in molte zone di Marano, in particolare in via San Rocco, zone e traverse limitrofe. Manca anche in via Foragnano e in altre arterie del territorio. Non ancora nota la causa dell’ennesimo intoppo di questi ultimi e infausti mesi.













