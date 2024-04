116 Visite

Verde pubblico e polemiche a Marano. La verità è che la ditta che gestisce l’appalto per conto del Comune lavora e tanto, ma gli operai sono in 4 e non possono assolvere a tutto. Tra l’altro in questo periodo sono impegnati nella pulizia del verde scolastico, così come disposto dal Comune di Marano. Occorrerebbe un potenziamento della forza lavoro.













