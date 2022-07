Acqua, a Marano è ancora tempo di disservizi. Nessuna comunicazione dal Comune e c’è chi elogia i commissari…

175 Visite

Alle ore 17,10 l’acqua non era ancora tornata nelle case di centinaia, migliaia di maranesi. Dal Comune nemmeno uno straccio di informazione, nulla. Non si sa nulla sui tempi di ripristino. Ricordiamo ancora una volta, per i distratti, che i commissari avevano riferito che tutto è in regola e che il deputato Caso li ha più volte elogiati per il lavoro svolto finora. E voi cosa ne pensate? Il nostro pensiero già lo conoscete.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS