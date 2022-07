Governo, contromossa di Matteo Salvini che agita Draghi: “Senza M5S sarà addio”

74 Visite

Matteo Salvini inquieta Mario Draghi. Il leader della Lega, nel corso della presentazione alla Camera del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito, ha fatto punto sul futuro dell’esecutivo proprio nei momenti in cui il Movimento 5 Stelle sta prendendo la propria decisione sul dl Aiuti, una scelta che segnerà profondamente l’azione politica dei prossimi mesi: “l’ho detto chiaramente, non siamo disposti a rimanere in una maggioranza di governo senza il M5S. Meglio far parlare gli italiani che andare avanti sulle montagne russe. Se il governo fa le cose va avanti, se dobbiamo passare mesi con ripicche, cessioni e contro-cessioni no, parliamo di lavoro, cartelle esattoriali e sicurezza. Poi lo stesso Draghi ha detto che non Governa senza 5 stelle e io prendo per buone le parole del premier, quindi se M5s fa una scelta, decideranno gli italiani. Meglio far parlare gli italiani e fare 5 anni tranquilli che mesi sulle giostre, sulle montagne russe”.













