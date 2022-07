Marano, nel centro di San Rocco la situazione è catastrofica

147 Visite

Il centro di San Rocco è ormai impraticabile. Le foto che ci inviano i lettori sono impressionanti. Buche e voragini ormai impediscono il regolare transito delle auto. Possibile che l’ufficio tecnico si muova con questa lentezza biblica? Il manto stradale, così come è ridotto, è un pericolo enorme per chi vi transita. Le difficoltà del Comune le conosciamo a memoria, ma così non si può andare avanti.













