Via Cupa del cane, ci risiamo: ancora perdite idriche, la situazione peggiora di giorno in giorno. L’ufficio tecnico, nei giorni scorsi, è intervenuto in alcuni punti, qui ancora no. Sprechi d’acqua continui, mentre tante famiglie sono ancora alle prese con i disservizi e i disagi.













