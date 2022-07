Napoli, ufficiale: arriva Ostigard

213 Visite

Il Napoli ha chiuso per un nuovo acquisto: si tratta di Leo Ostigard, centrale norvegese di proprietà del Brighton che dunque sarà il prossimo quarto centrale del Napoli. Andrà a rimpiazzare numericamente Axel Tuanzebe. Accordo raggiunto in serata con il club inglese con una formula a titolo definitivo sulla base di 5 milioni più 3-4 di bonus e percentuale sulla futura rivendita. Mancano gli ultimi dettagli relativi allo scambio di documenti e poi il giocatore verrà in Italia per fare le visite mediche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS