CRISPANO: carabinieri arrestano 74enne per tentato omicidio della moglie

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Caivano, su disposizioni della

Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno tratto in arresto un 74enne per il tentato omicidio ai danni della moglie di 71 anni. L’immediato intervento dei militari ha consentito di accertare la dinamica dei fatti: la donna era a letto quando il coniuge, per motivi ancora in corso di accertamento, l’avrebbe colpita con un paio di forbici alla gola e al petto.

La donna soccorsa prima da alcuni familiari e poi dai militari intervenuti, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore e sottoposta ad intervento chirurgico e, allo stato, non versa in pericolo di vita. L’uomo è stato tradotto al carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.













