Quarto, Sabino incontra i vertici nazionali dell’Enel

“Abbiamo incontrato questa mattina i vertici nazionali del comparto Affari Istituzionali di E-Distribuzione del gruppo Enel, ai quali abbiamo innanzitutto ribadito il nostro disappunto per i continui guasti e le interruzioni alla rete elettrica, della settimana scorsa – dice il sindaco Antonio Sabino – E abbiamo chiesto di rispettare tempi e modi di rimborso per tutti i cittadini e le imprese di Quarto, che hanno subito danni. Nelle prossime ore pubblicheremo anche sul nostro sito istituzionale e sui canali social istituzionali le modalità e l’ammontare dei rimborsi automatici in bolletta, come prescrive l’ARERA. Tempi certi e rapidi per essere rimborsati. In previsione, poi, delle alte temperature dei prossimi giorni, abbiamo chiesto ed ottenuto da E-Distribuzione un piano di emergenza preventivo che scatterà sul nostro territorio affinché non accada più quanto verificato la scorsa settimana, con black-out di molte ore. Abbiamo ribadito con forza che E-Distribuzione acceleri sull’ultimazione del cronoprogramma del piano già stabilito e concordato mesi fa. Un piano infrastrutturale importante, già iniziato sul nostro territorio e che, ricordo a tutti, prevede un investimento di 10 milioni di euro, che di qui ad un anno porterà alla sostituzione da parte di E-Distribuzione di oltre 40 km di cavi elettrici, 5 km dei quali già sostituiti. Questo piano garantirà un ammodernamento della rete che, insieme alla realizzazione della cabina primaria di distribuzione di Quarto, darà una fornitura elettrica più stabile e continua per famiglie e imprese. Bisogna avere lo sguardo lungo e programmare se si vuole fare davvero un salto di qualità per i nostri cittadini e garantire lo sviluppo delle nostre imprese e dei nostri territori”.

Nota stampa Sabino