Marano, giovane aggredito al Ciaurro. Ecco la ricostruzione dei carabinieri dopo l’intervento e di chi ha assistito alla scena

Proviamo a fare ordine nella vicenda dell’aggressione a un 17 enne avvenuta sabato scorso a Marano, negli spazi della villa comunale, da anni sprovvista di circuiti di videosorveglianza e spesso meta di vandali e pusher.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che hanno raccolto la chiamata dei genitori del ragazzo vittima delle violenze, gli stessi non avrebbero ancora sporto formale denuncia nei presidi dell’Arma del territorio. Il ragazzo è residente a Melito, mentre la mamma – da quanto si apprende – sarebbe domiciliata a Marano. La pattuglia intervenuta intorno alle 20,40 proveniva da Mugnano. Al loro arrivo degli aggressori già non vi era più traccia. I carabinieri hanno riscontrato un forte rossore al viso dell’aggredito e chiesto ai genitori se necessitavano dell’intervento del personale del 118. I genitori avrebbero poi accompagnato il ragazzo in ospedale, a Giugliano. Secondo quanto scritto sui social dalla mamma, la signora Cira, i medici di Giugliano avrebbero stilato una prognosi di 21 giorni. Questo quanto ricostruito dalla compagnia di Marano.

Ma questa ricostruzione è confutata dai ragazzi presenti – che avrebbero provato più volte a contattare il 112 – e che hanno assistito alla scena e accompagnato in ospedale l’amico. A Giugliano è stata sporta regolare denuncia. L’aggressore sarebbe il figlio di un pregiudicato.













