Auto in fiamme al confine tra Marano, Mugnano e Chiaiano. Era guidata da una donna. Non si conoscono le cause del rogo. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani. I fatti nella zona nota a tutti come ex Rotonda Titanic. La donna non ha riportato ferite. Seguono eventuali aggiornamenti.













