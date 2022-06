Dramma acqua a Marano, le lettere dei cittadini stremati: “Non sappiamo più a chi rivolgerci”

293 Visite

Egregio direttore, mi scusi se la disturbo ancora, ma non so più chi rivolgermi. Ormai neanche più i vigili urbani rispondono. Io come vedrà dai messaggi precedenti abito in via XXIV MAGGIO, e venerdì notte è andata via l’acqua. È tornata domenica sera un filo più sottile di un capello per un paio d’ore e poi è andata via di nuovo fino a ieri mattina, sempre il solito filo.

Noi siamo in affitto qui e la mia caldaia, essendo un po’ vecchiotta, è andata di nuovo in blocco. Ieri sera c’era un po’ più flusso e ho creduto che stamattina sarebbe ritornato tutta alla normalità, per questo avendo biancheria accumulata da una settimana, mi è venuta la brillante idea di programmare la lavatrice per farla partire a metà mattinata in modo da essere sicuri che non ci fossero problemi. Ed invece se non mi fossi accorta in tempo che la lavatrice faceva un rumore strano avrei bruciato la lavatrice perché siamo ritornati per la ennesima volta al filo di capello come erogazione.

Ora in pratica siamo nelle condizioni di dover scaldare l acqua sui fornelli per lavarci e che per fare una lavatrice devo stare lì a guardare tutto il lavaggio per evitare disastri visto che improvvisamente non c’è acqua. In famiglia siamo in 4: due adulti e due bambini. Fin quando siamo noi adulti possiamo anche adattarci (anche se non è giusto visto che le bollette le mandano e visto che se si gira per le strade di Marano ci sono fuoriuscite di acqua di migliaia di litri di acqua dal buca nel manto stradale). Ma con i bambini come si fa? Con questo caldo con temperature elevate a non avere disponibile l’acqua calda per una doccia? Le sarei grata se almeno lei riuscisse a darmi qualche informazione su quando si ritornerà alla normalità.

La ringrazio anticipatamente per la disponibilità. Grazie mille













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS